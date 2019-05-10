Вячеслав Подберезкин: Не знал, что у меня была желтая карточка, иначе не фолил бы

- Почему матч для «Рубина» сложился так неудачно? У вас есть обьяснение?
- В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за свою игру. Что касается удаления, я честное слово не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Иначе я бы, конечно, не фолил в этом моменте. Это был ненужный пенальти, и плохое начало матча. Дальше было уже тяжело отыграться, хотя мы имели моменты и подходы к воротам соперника. Но бывают и такие матчи.
- «Рубин» в весенней части чемпионата играет не очень хорошо, почти не забивает. Есть у вас уверенность, что команде не светят переходные матчи или уверенности нет?
- Мы стараемся показывать хорошую игру, но сейчас все соперники очень сильные, они борются за места, поэтому каждый матч очень важен для нас. Мы неплохо сыграли со «Спартаком» и «Оренбургом», но бывают и такие матчи, как сегодня с «Локомотивом», и их нужно просто пережить и сделать выводы из наших ошибок.
- Насколько для «Рубина» будет трагедией попадание в переходные матчи?
- Надеемся, что такого не случится. Надо обыгрывать дома «Анжи», да и с «Краснодаром» можно играть. Мы настраиваемся только на победу в этих встречах, а не смотрим на переходные матчи.
- В эпизоде с пенальти согласны вы с решением арбитра?
- Надо повтор посмотреть. Мне показалось, что там была борьбы. Возможно, я задел локтем соперника. Точно не могу сказать.
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