Вячеслав Подберезкин: Не знал, что у меня была желтая карточка, иначе не фолил бы После матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Рубин», в котором казанская команда потерпела разгромное поражение 0:4, полузащитник гостей Вячеслав Подберезкин прокомментировал результат встречи для своей команды.

- Почему матч для «Рубина» сложился так неудачно? У вас есть обьяснение?

- В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за свою игру. Что касается удаления, я честное слово не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Иначе я бы, конечно, не фолил в этом моменте. Это был ненужный пенальти, и плохое начало матча. Дальше было уже тяжело отыграться, хотя мы имели моменты и подходы к воротам соперника. Но бывают и такие матчи.

- «Рубин» в весенней части чемпионата играет не очень хорошо, почти не забивает. Есть у вас уверенность, что команде не светят переходные матчи или уверенности нет?

- Мы стараемся показывать хорошую игру, но сейчас все соперники очень сильные, они борются за места, поэтому каждый матч очень важен для нас. Мы неплохо сыграли со «Спартаком» и «Оренбургом», но бывают и такие матчи, как сегодня с «Локомотивом», и их нужно просто пережить и сделать выводы из наших ошибок.

- Насколько для «Рубина» будет трагедией попадание в переходные матчи?

- Надеемся, что такого не случится. Надо обыгрывать дома «Анжи», да и с «Краснодаром» можно играть. Мы настраиваемся только на победу в этих встречах, а не смотрим на переходные матчи.

- В эпизоде с пенальти согласны вы с решением арбитра?

- Надо повтор посмотреть. Мне показалось, что там была борьбы. Возможно, я задел локтем соперника. Точно не могу сказать.