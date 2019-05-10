Юрий Семин: Яя Туре способен работать главным тренером Российский тренер поделился мнением о потенциале Яя Туре.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что экс-полузащитнику «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре не стоит начинать тренерскую карьеру с должности помощника.

— Я думаю, что такой величине как Яя Туре нужно работать по-настоящему, брать команду. А работать он сможет с любой командой — и российской, и украинской, и английской. Человек, который прошел такой путь в футболе, способен, я думаю, работать главным тренером, — цитирует Сёмина «Р-Спорт».

Ранее агент Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что ивуариец начнет тренерскую карьеру в России или на Украине.