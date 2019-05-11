Английские болельщики недовольны квотами на финал Лиги Европы

Стала известна схема распределения билетов на финальный матч Лиги Европы 29 мая в Баку.
Болельщики лондонских «Арсенала» и «Челси» получат чуть меньше 6000 билетов. Это меньше, чем квота спонсоров турнира — 14 500 мест. По данным Guardian, данное решение УЕФА вызвало недовольство среди фанатов. Для сравнения: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получили по 16 613 билетов на финал Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Всего свободную продажу поступит 37 500 билетов. Самый дешевый из них стоит 30 евро. Один человек сможет купить не больше четырех билетов.
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