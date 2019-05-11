Ильзат Ахметов: Акинфеев мог бы спокойно заиграть в «Барселоне» (видео)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов считает, что два его одноклубника смогли бы заиграть в «Барселоне».
— Лучший игрок ЦСКА? Их несколько. Назову Акинфеева, Марио Фернандеса и Николу Влашича. Кто бы мог уже сейчас играть в «Барселоне»? Игорь мог бы спокойно и Марио.
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