Суарес восстановится к плей-офф Кубка Америки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2019 01:50ФутболКоноплев Александр

Суарес восстановится к плей-офф Кубка Америки

Уругваец вернется на поле в конце июня.

Стали известны сроки выздоровления нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. По данным AS, футболист пропустит минимум полтора месяца. Он точно не сыграет в двух последних турах чемпионата Испании и пропустил финал Кубка страны 25 мая.

Также форвард не поможет сборной Уругвая на групповом этапе Кубка Америки. Скорее всего, его появления на поле можно ожидать в четвертьфинале турнира, которые намечены на 28 и 29 июня.

В нынешнем сезоне Суарес забил 25 мячей в 49 играх за «Барселону» во всех турнирах.

24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
10/05 15:13Хоккей
Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мираПризнаем: самые яркие вывески дня: Финляндия - Канада и Чехия - Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
09/05 17:00Хоккей
Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной РоссииДо старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
10/05 16:33Футбол
Нули – Химкам на прощание? «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителяВозможно, в своем последнем матче на «Арене Химки» перед возвращением в Петровский парк бело-голубые сыграли вничью с ростовчанами.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
10/05 17:13Футбол
Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страхПосле матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
10/05 21:18Футбол
Следующая станция - Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
10/05 23:55Хоккей
Финский ребенок уделал Канаду. Что происходит? Все крутейшие события 1-го дня ЧМ-2019Канада неожиданно проиграла финнам, СЩА - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.
Новости
01:50 Футбол Суарес восстановится к плей-офф Кубка Америки
01:34 Футбол «Севилья» и «Бетис» интересуются экс-тренером «Рубина»
01:20 Футбол Ильзат Ахметов: Акинфеев мог бы спокойно заиграть в «Барселоне» (видео)
01:04 Футбол Английские болельщики недовольны квотами на финал Лиги Европы
00:39 Футбол В РФС недовольны выступлением сборной России на юношеском ЧЕ
00:25 Бокс Тайсон назвал Ломаченко танцором балета
00:00 Хоккей Чехия обыграла Швецию на ЧМХ-2019
23:50 Хоккей Бобровский продает квартиру в Коламбусе
23:44 Хоккей Сборная США проиграла Словакии на ЧМХ-2019
23:15 Футбол Франк де Бур: При мне у «Аякса» не было денег, только долги
23:10 Хоккей Путин забросил восемь шайб в Гала-Матча VIII Фестиваля!
22:45 Футбол В «Локомотиве» не могут связаться с Денисовым
22:34 Футбол Юрий Семин: Яя Туре способен работать главным тренером
22:34 Футбол Курбан Бердыев: «Победа «Локомотива» заслуженна»
22:14 Футбол Агента Погба и Балотелли отстранили от футбола
22:00 Биатлон Тихонов — Шипулину: Тебе Дума ничего не даст
21:52 Футбол Юрий Семин: Денисов болен, все вопросы к генеральному директору
21:49 Футбол Вячеслав Подберезкин: Не знал, что у меня была желтая карточка, иначе не фолил бы
21:40 Футбол «Локомотив» гарантировал себе участие в еврокубках
21:31 Футбол «ПСЖ» откажется от ротации вратарей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика