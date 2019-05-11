Суарес восстановится к плей-офф Кубка Америки Уругваец вернется на поле в конце июня.

Стали известны сроки выздоровления нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. По данным AS, футболист пропустит минимум полтора месяца. Он точно не сыграет в двух последних турах чемпионата Испании и пропустил финал Кубка страны 25 мая.

Также форвард не поможет сборной Уругвая на групповом этапе Кубка Америки. Скорее всего, его появления на поле можно ожидать в четвертьфинале турнира, которые намечены на 28 и 29 июня.

В нынешнем сезоне Суарес забил 25 мячей в 49 играх за «Барселону» во всех турнирах.