Суарес восстановится к плей-офф Кубка Америки

Стали известны сроки выздоровления нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. По данным AS, футболист пропустит минимум полтора месяца. Он точно не сыграет в двух последних турах чемпионата Испании и пропустил финал Кубка страны 25 мая.
Также форвард не поможет сборной Уругвая на групповом этапе Кубка Америки. Скорее всего, его появления на поле можно ожидать в четвертьфинале турнира, которые намечены на 28 и 29 июня.
В нынешнем сезоне Суарес забил 25 мячей в 49 играх за «Барселону» во всех турнирах.
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