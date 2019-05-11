Гарет Саутгейт: Клопп и Почеттино выдали невероятные сезоны - Советский спорт
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11 мая 2019 07:44ФутболЛипкин Антон

Гарет Саутгейт: Клопп и Почеттино выдали невероятные сезоны

Главный тренер сборной Англии похвалил немца и аргентинца.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил тренеров «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» – Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино, которые вывели свои команды в финал Лиги чемпионов.

«В понедельник я был в Манчестере на матче «Сити» и «Лестера» (1:0) и подумал, что эта игра завершился невероятным поворотом, – приводит Sky Sports слова Саутгейта. – Во вторник я был на «Энфилде» («Ливерпуль» – «Барселона») и, уходя со стадиона, у меня появилась мысль, что я пережил один из самых поразительных вечеров, которые у меня только были за 30 лет в футболе. А в среду все это поддержал «Тоттенхэм», и это просто феноменально.

Нужно отдать должное обоим тренерам. В разных обстоятельствах они выдали невероятные сезоны».

Напомним, финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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