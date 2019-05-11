Виргил ван Дейк: Судя по игре «Сити» в этом сезоне, они должны побеждать «Брайтон» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2019 09:28ФутболЛипкин Антон

Виргил ван Дейк: Судя по игре «Сити» в этом сезоне, они должны побеждать «Брайтон»

«Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко за тур до окончания премьер-лиги.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк перед заключительным туром премьер-лиги высказался о шансах «красных» на чемпионство.

«Ливерпуль отстает от «Манчестер Сити» на одно очко и сыграет в воскресенье дома с «Вулверхэмптоном».

«Шансы есть, но нужно быть реалистами, – приводит Sky Sports слова 27-летнего голландца. – Судя по тому, как «Сити» играл на протяжении всего сезона, они должны побеждать.

Но никто не скажет, как все в действительно будет. Единственное, что мы можем сделать, – это сосредоточиться на победе над «Вулверхэмптоном», что само по себе очень сложная задача.

Все говорят о том, что может сделать «Брайтон», но нам нужно думать о том, что делать самим, потому что «волки» проводят великолепный сезон и создают трудности любой команде. Поэтому они находятся так высоко в турнирной таблице.

Но мы играем дома, это последний матч сезона. И мы хотим отдать все, что у нас есть, и сделаем это. Если победим, то выполним свою работу. Мы сделаем то, что в наших силах, и посмотрим, что произойдет в Брайтоне».

Напомним, все матчи 38-го тура премьер-лиги начнутся в воскресенье в 17:00 (мск).

12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
10/05 12:39Футбол
Евгений Кафельников: Надо переименовать ФК «Сочи» в «Жемчужину»Самый именитый спортсмен-сочинец, как известно, болеет за «Спартак», но собирается следить за клубом из родного города после его выхода в РПЛ.
10/05 22:34Футбол
Юрий Семин: Кварацхелия - молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве»Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Рубином» (4:0) в 28-м туре чемпионата России рассказал о травмированных футболистах, задачах до конца сезона и первом мяче Хвичи Кварацхелии.
10/05 20:41Хоккей
Василевскому–пятерка. Команде за концовку – двойка. Россия с победы стартовала на ЧМНаша команда мечты уверенно переиграла 5:2 сборную Норвегии. Осадок оставили две шайбы, пропущенные на последних минутах.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
11/05 09:08Футбол
Александр Точилин: Тренируемся на базе, где хорваты готовились к 1/4 финала с РоссиейГлавный тренер ФК «Сочи» рассказал об адаптации клуба на новом месте после переезда из Санкт-Петербурга и перспективах выступления в следующем сезоне в премьер-лиге.
10/05 20:40Футбол
Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
10/05 17:12Хоккей
RUS - NOR-5:2. Сборная России одержала первую победу на ЧМ-2019. Мы обсуждали это тутНаши обозреватели по косточками разобрали первый матч сборной России на чемпионате мира-2019. Заглядывайте и вы узнаете, почему не забил Овечкин, какого размера пиджак у Малкина и выжил ли Сергачев.
10/05 17:13Футбол
Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страхПосле матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.
10/05 23:55Хоккей
Финский ребенок уделал Канаду. Что происходит? Все крутейшие события 1-го дня ЧМ-2019Канада неожиданно проиграла финнам, СЩА - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.
10/05 13:08Футбол
«Ливерчестер Ситинайтед»! Что стоит за невероятным достижением клубов АПЛ?Англия первой в истории будет представлена сразу четырьмя клубами в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наш автор считает, что главная причина этого прорыва – финансовый фэйр-плей.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
10/05 11:26Футбол
Испортит ли ЦСКА праздник Питеру? Все интриги 28-го тура РПЛ«Зенит» получит чемпионский кубок после матча с армейцами, которые продолжают борьбу с «Локомотивом» и «Краснодаром» за путевки в Лигу чемпионов.
10/05 21:18Футбол
Следующая станция - Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
10/05 20:17Футбол
«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛПосле поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды.
10/05 22:49Хоккей
А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцамиИ он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.
Новости
09:36 Футбол Магомед Адиев: Все идет к прекращению существования «Анжи»
09:28 Футбол Виргил ван Дейк: Судя по игре «Сити» в этом сезоне, они должны побеждать «Брайтон»
09:16 Футбол Александр Бубнов: «Ахмат» может поправить домашнюю статистику в игре с «Крыльями»
09:08 Футбол Александр Алаев: Юношеская сборная России всем оказывала упорное сопротивление
09:01 Футбол Хвича Кварацхелия: Рад первому голу за «Локомотив», но еще больше рад победе
08:12 Хоккей Дмитрий Яшкин: Бартошак хорошо сыграл, а кто должен забивать – забили
08:05 Теннис Стефанос Циципас: Когда тебе комфортно на корте, ты способен на чудеса
07:58 Футбол Александр Бубнов: «Енисей» поднял голову, но «Краснодар» – очевидный фаворит
07:50 Хоккей Милош Ржига: Россия пока не интересует, сначала другие игры
07:44 Футбол Гарет Саутгейт: Клопп и Почеттино выдали невероятные сезоны
07:32 Хоккей Михал Ржепик: Хотел бы вернуться в «Витязь» и сыграть с Ержабеком
07:26 Футбол «Брест» вышел в лигу 1
07:17 Хоккей «Калгари» объявил о контракте с Елесиным
07:06 Теннис Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал в Мадриде
06:58 Футбол Игроки «Челси» признали Азара лучшим игроком команды в сезоне
06:47 Футбол Дмитрий Назаров в стихах назвал «Зенит» бомжами
01:50 Футбол Суарес восстановится к плей-офф Кубка Америки
01:34 Футбол «Севилья» и «Бетис» интересуются экс-тренером «Рубина»
01:20 Футбол Ильзат Ахметов: Акинфеев мог бы спокойно заиграть в «Барселоне» (видео)
01:04 Футбол Английские болельщики недовольны квотами на финал Лиги Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика