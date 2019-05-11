Виргил ван Дейк: Судя по игре «Сити» в этом сезоне, они должны побеждать «Брайтон» «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко за тур до окончания премьер-лиги.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк перед заключительным туром премьер-лиги высказался о шансах «красных» на чемпионство.

«Ливерпуль отстает от «Манчестер Сити» на одно очко и сыграет в воскресенье дома с «Вулверхэмптоном».

«Шансы есть, но нужно быть реалистами, – приводит Sky Sports слова 27-летнего голландца. – Судя по тому, как «Сити» играл на протяжении всего сезона, они должны побеждать.

Но никто не скажет, как все в действительно будет. Единственное, что мы можем сделать, – это сосредоточиться на победе над «Вулверхэмптоном», что само по себе очень сложная задача.

Все говорят о том, что может сделать «Брайтон», но нам нужно думать о том, что делать самим, потому что «волки» проводят великолепный сезон и создают трудности любой команде. Поэтому они находятся так высоко в турнирной таблице.

Но мы играем дома, это последний матч сезона. И мы хотим отдать все, что у нас есть, и сделаем это. Если победим, то выполним свою работу. Мы сделаем то, что в наших силах, и посмотрим, что произойдет в Брайтоне».

Напомним, все матчи 38-го тура премьер-лиги начнутся в воскресенье в 17:00 (мск).