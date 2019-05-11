Александр Мартынович: Наша задача – в трех матчах показать 100-процентный результат

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал предстоящий матч 28-го тура премьер-лиги с «Енисеем».
«Для нас сейчас нет никакой разницы – аутсайдер или лидер нам противостоит, – приводит слова 31-летнего белоруса официальный твиттер клуба. – Наша задача – в оставшихся трех матчах показать стопроцентный результат. У нас нет права на ошибку».
Напомним, матч «Енисей» – «Краснодар» пройдет 11 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало – 14:00 (мск).
За три тура до окончания чемпионата «Краснодар» занимает третье место с 47 очками. «Енисей» набрал 19 очков и идет последним. Если хозяева не смогут победить в этом матче, то вслед за «Анжи» вылетят из премьер-лиги.
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