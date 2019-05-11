Сергей Ташуев: Не думаю, что английские финалы еврокубков – это закономерность

Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев высказался о том, что в финал обоих еврокубков в нынешнем сезоне вышли четыре английские команды.
«АПЛ, конечно, сильная лига, но я не думаю, что это закономерность, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Ташуева. – Все могло повернуться в разные стороны. Это футбол, и сейчас совпало именно так.
Раньше, если помните, еврокубки выигрывали испанские клубы, а до них успешно выступали в Лиге чемпионов опять же английские команды».
Напомним, 29 мая в финале Лиги Европы в Баку сыграют «Арсенал» и «Челси», а 1 июня в финале Лиги чемпионов в Мадриде – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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