«Спартак-2» проиграл «Лучу» во Владивостоке Голы забили Гордиенко и Визнович.

«Луч» одержал победу над «Спартаком-2» (2:0) в матче 36-го тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Оба гола хозяева забили во втором тайме: на 53-й минуте счет в матче открыл форвард Руслан Гордиенко, а через 21 минуту его удвоил Илья Визнович.

«Луч» набрал 44 очка и сравнялся с «Мордовией», которая занимает 13-е место. У «Спартака-2» осталось 45 очков и 12-я позиция. Добавим, что у занимающего место в зоне вылета «Факела» 39 очков.

В предпоследнем туре 19 мая «Спартак-2» сыграет в гостях с «Томью», а «Луч» примет «Факел».

ФНЛ

36-й тур

«Луч» (Владивосток) – «Спартак-2» (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Гордиенко, 53. Визнович, 74.