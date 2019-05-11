Руслан Нигматуллин: Нет ничего сверхъестественного в крупной победе «Локомотива»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал крупную победу красно-зеленых над «Рубином» (4:0) в матче 28-го тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив» в Москве.
– Ничего сверхъестественного не произошло, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Нигматуллина. – «Рубин» редко побеждает – по-моему, в восьми последних матчах они не выигрывали, только в предыдущем туре добыли три очка. Но соотношение сил позволяет «Локомотиву» крупно побеждать.
– На следующей неделе предстоит матч с «Ростовом» на Кубок России. Первая встреча закончилась со счетом 2:2. Какие ожидания от ответного матча?
– Мне кажется, что будет такая же результативная игра, и победитель пары обыграет соперника максимум в один мяч. То есть, будет упорная борьба.
Напомним, в матче с «Рубином» голы у «Локомотива» забили Антон Миранчук (с пенальти), Федор Смолов, Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия.
Ответный матч ½ финала Кубка России с «Ростовом» пройдет 15 мая на «Ростов Арене».
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