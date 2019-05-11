Илья Гапонов: Меня приглашали в «Зенит» и «Тамбов», но там я не подошел

Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о том, как оказался в клубе и своем дебюте за основную команду.
– Жизнь пока не изменилась, – сказал 21-летний игрок обороны в интервью официальному сайту клуба. – Конечно, я не ожидал, что доведется сыграть за первую команду так скоро. Матчи против «Арсенала» и «Урала» получились очень разные. Мою игру пусть оценивают тренеры, но результаты говорят сами за себя: сначала крупно уступили, потом победили, сыграв «на ноль».
– В обоих матчах вы действовали в центре обороны в паре с Георгием Джикией. Поддержка опытного партнера помогала?
– Само собой. Он много подсказывал. У Георгия есть чему поучиться. На таких игроков хочется равняться.
– Как вы оказались в «Спартаке» прошлым летом?
– В конце прошлого сезона ко мне подошли и сказали: «Сыграешь еще три игры – и приезжай к нам на просмотр». За годы выступлений за «Строгино» меня приглашали «Зенит-2» и «Тамбов». Но там я не подошел. И теперь об этом не жалею.
Напомним, Гапонов дебютировал за «Спартак» в матче с «Арсеналом» (0:3), после чего также провел 90 минут в игре предыдущего тура с «Уралом» (1:0).
В воскресенье в 28-м туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Уфой» на «Открытие Арене». Начало матча – 16:30 (мск).
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