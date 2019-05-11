«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Буффоном

В соглашении был предусмотрен пункт, согласно которому парижане могли продлить контракт на следующий сезон. Но клуб решил расстаться с 41-летним вратарем.
Напомним, что Буффон перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» летом прошлого года. У голкипера закончился контракт с туринским клубом и парижанам он достался бесплатно. В нынешнем сезоне в чемпионате Франции Буффон сыграл 23 матча и пропустил 21 мяч.
В составе «ПСЖ» он выиграл Суперкубок и чемпионат Франции.
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