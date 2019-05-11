«Нюрнберг» и «Ганновер» вылетели из первой бундеслиги

Ими стали «Нюрнберг» и «Ганновер». Обе команды отправил в бундеслигу 2 «Штутгарт» одержавший разгромную победу над «Вольфсбургом» (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.
«Штутгарт» с 27 очками стал недосягаем для «Ганновера» (21) и «Нюрнберга» (19) за тур до окончания первенства. При этом «Штутгарт» закончит сезон на 16-й строчке и сам может вылететь из бундеслиги: команде придется бороться за право играть в элитном дивизионе в стыковых матчах с командой, которая финиширует третьей в бундеслиге 2.
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