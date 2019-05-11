«Нюрнберг» и «Ганновер» вылетели из первой бундеслиги

Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи вернулся в большую игру! Сегодня определились оба клуба, которые напрямую шагнут из ФНЛ в РПЛ. Одним из них стал «Сочи», образованный год назад на базе питерского «Динамо».

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019 Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной России До старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.

Юрий Семин: Кварацхелия - молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве» Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Рубином» (4:0) в 28-м туре чемпионата России рассказал о травмированных футболистах, задачах до конца сезона и первом мяче Хвичи Кварацхелии.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Видео всех голов 28-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.