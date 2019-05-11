Экс-игрока сборной Казахстана избили в Подмосквье

Бывший нападающий сборной Казахстана Глеб Мальцев был избит в Подмосковье 9 мая, утверждает телеграм-канал «Мутко против». В День Победы 31-летний спортсмен выпивал с незнакомцами. В ходе пьянки футболиста избили собутыльники. Мальцев был доставлен в больницу в травмами головы.
В 2008 году Мальцев в возрасте 20 лет дебютировал в сборной Казахстана в матче с Англией на стадионе «Уэмбли». В 2013 году он завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.
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