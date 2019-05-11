Клуб Невиллов, Гиггза и Бекхэма вышел в четвертый английский дивизион

Клуб «Солфорд Сити», которым владеют звезды «Манчестер Юнайтед» 90-х Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, а также братья Фил и Гари Невиллы, завоевал путевку в Лигу 2 — четвертый по уровню английский дивизион. Отметим, что с этой стадии клуб должен иметь профессиональный статус.
40 % акций «Солфорд Сити» принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму, 60 % — звездам «Манчестер Юнайтед». Они приобрели долю в клубе в 2014 году, когда тот играл в восьмом английском дивизионе, пообещав вывести «Солфорд» в чемпионшип к 2029 году.
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