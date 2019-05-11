СМИ: Конте сменит Спаллетти в «Интере»

Tuttosport сообщил, что известный тренер Антонио Конте возглавит «Интер». По данным источника, в этом случае миланский клуб приобретет у «Челси» защитника Давиде Дзаппакосту.
Ранее СМИ распространили информацию, что Конте выбирает между «Миланом», «Интером» и «Ромой», причем предложение римлян ему казалось наиболее привлекательным. Однако в итоге он выбрал вариант с «Интером». Контракт нынешнего главного тренера «нерадзурри» Лучано Спаллетти истекает летом 2019 года.
Конте известен по работе с «Ювентусом», «Челси» и сборной Италии. 49-летний специалист — трехкратный чемпион Италии и чемпион Англии.
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