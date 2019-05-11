«Лидс» обыграл «Дерби Каунти» в первом матче 1/2 финала плей-офф чемпионшипа - Советский спорт
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11 мая 2019 21:25ФутболСпирин Дмитрий

«Лидс» обыграл «Дерби Каунти» в первом матче 1/2 финала плей-офф чемпионшипа

«Лидс Юнайтед» обыграл «Дерби Каунти» в первом матче 1/2 финала плей-офф чемпионшипа за место в английской премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Команда Марсело Бьелсы в гостях добилась победы со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте забил Кемар Руф.

Ответная игра состоится 15 мая на поле «Лидса». В другом полуфинале сегодня «Астон Вилла» дома обыграла «Вест Бромвич Альбион» (2:1).

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