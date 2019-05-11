Судьба ветерана «Эвертона» зависит от решения «Челси» - Советский спорт
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11 мая 2019 21:29ФутболКоноплев Александр

Судьба ветерана «Эвертона» зависит от решения «Челси»

Экс-игроку сборной Англии может не найтись место в «Эвертоне».

36-летний защитник «Эвертона» Фил Джагелка покинет клуб, если ливерпульцы договорятся с «Челси» о покупке защитника Курта Зума. Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Марку Силва.

— Мы общаемся с Джагелкой. Мы с ним очень честны. Покупка Зумы может повлиять на судьбу Фила, — цитирует Liverpool Echo слова Силвы.

В нынешнем сезоне Джагелка забил один мяч в семи матчах английской премьер-лиги. На счету арендованного у «Челси» Зума два мяча и две голевых передачи в 31 игре.

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