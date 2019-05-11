Марко Трабукки: Каррера стал слушать Рианчо, а не решать все сам - Советский спорт
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11 мая 2019 21:44ФутболКоноплев Александр

Марко Трабукки: Каррера стал слушать Рианчо, а не решать все сам

«Спартак» потребовал уволить помощников Карреры и набрать новых.

Агент Марко Трабукки рассказал о влиянии на главного тренер «Спартака» Массимо Карреры со стороны его помощника Рауля Рианчо. Испанец стал наставником красно-белых после отставки итальянца.

— Карреру с Рианчо познакомил я. Он понравился Массимо, они стали общаться. В конце сезона в клубе сказали, что они недовольны работой ассистентов и рекомендуют их поменять. Каррера узнал, что в клубе очень положительно относятся к кандидатуре Рауля, которого они знали со времен «Рубина». Тогда фигура Рианчо была одобрена.

Сначала все было хорошо. Мне кажется, Каррера даже слишком стал его слушать. Я сказал об этом Массимо. Думаю, это его ошибка — он начал слишком слушать Рауля, а не сам решать все, как раньше, — сказал Трабукки в эфире «Матч Премьер».

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