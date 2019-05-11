«МЮ» назван фаворитом в споре за Бэйла Когда-то самый дорогой футболист мира вернется в Англию.

Атакующий полузащитник «Реала» Гарет Бэйл с большой вероятностью перейдет в «Манчестер Юнайтед», утверждает SportsMole.

Валлиец не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Считается, что по этой причине Бэйл не попадает в заявку «бланкос» второй матч подряд.

На 29-летнего футболиста также претендуют «Бавария» и его бывший клуб «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах.