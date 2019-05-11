«Монако» проиграл «Ниму», Головин был заменен Футболисты «Монако» потерпели поражение в матче 36-го тура Лиги 1 от «Нима» со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал нападающий Рено Рипар, отличившийся на 9-й минуте встречи. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. В его пассиве желтая карточка.

После этого матча «Ним» расположился на восьмом месте в турнирной таблице с 52 очками. У «Монако» 33 очка и 17-е место. В следующем туре «Ним» сыграет в гостях у «Генгама» 18-го мая, а «Монако» в этот день примет «Амьен».