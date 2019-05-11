«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»

Автором единственного гола стал полузащитник гостей Хакан Чалханоглу, который отличился на 35-й минуте после передачи Сусо.
После этого матча «Милан» с 62 очками расположился на пятом месте, а «Фиорентина» оказалась на десятом месте с 40 очками.
В следующем туре «Фиорентина» в гостях сыграет с «Пармой» 19 мая, а «Милан» в этот день примет «Фрозиноне».
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