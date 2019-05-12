Экс-защитник киевского «Динамо» не перейдет в «Шахтер» Хачериди нет места в «Шахтере».

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека опроверг слухи о переходе защитника ПАОК Евгения Хачериди.

— Хачериди переходит в «Шахтер»? Это для меня новость. Честно скажу, никогда об этом не слышал. Слышу об этом впервые. Я сразу вам скажу: у нас отличные центральные защитники, — цитирует Фонсеку официальный сайт дончан.

Хачериди известен по выступлению за киевское «Динамо» с 2007 по 2018 год. Он трехкратный чемпион Украины.