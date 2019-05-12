The Sun включил Азмуна и подопечного Слуцкого в список «24 новых Месси» - Советский спорт
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12 мая 2019 01:47ФутболКоноплев Александр

The Sun включил Азмуна и подопечного Слуцкого в список «24 новых Месси»

24 новых Месси по странам.

Английское издание The Sun составило список из 24 «новых Месси». В него попали форвард «Зенита» Сердар Азмун и норвежец Мартин Эдегор, играющий в «Витессе» Леонида Слуцкого. Также в списке присутствует одна девушка и один свободный агент.

Полностью список выглядит так:

  1. 1. Мини Месси — Фран Кирби (ЖФК «Челси»)
  2. 2. Английский Месси — Патрик Робертс («Жирона»)
  3. 3. Шотландский Месси — Райан Голд («Хиберниан»)
  4. 4. Норвежский Месси — Мартин Эдегор («Витесс»)
  5. 5. Швейцарский Месси — Шердан Шакири («Ливерпуль»)
  6. 6. Египетский Месси — Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  7. 7. Каталонский Месси —Жерар Деулофеу («Уотфорд»)
  8. 8. Немецкий Месси —Марко Марин («Црвена Звезда»)
  9. 9. Хорватский Месси —Ален Халилович («Стандард»)
  10. 10. Ирландский Месси — Алан Джадж («Ипсвич Таун»)
  11. 11. Перуанский Месси — Рауль Руидиас («Сиэтл Саундерс»)
  12. 12. Косоварский Месси — Эдон Жегрова («Базель»)
  13. 13. Индийский Месси — Лаллианзуала Шангте («Дели Дайнамос»)
  14. 14. Японский Месси — Такефуса Кубо («Токио»)
  15. 15. Иранский Месси — Сердар Азмун («Зенит»)
  16. 16. Греческий Месси — Иоаннис Фетфацидис («Арис»)
  17. 17. Турецкий Месси — Адбулкадир Омюр («Трабзонспор»)
  18. 18. Индонезийский Месси — Эги Маулана («Лехия»)
  19. 19. Мексиканский Месси — Диего Лайнес («Бетис»)
  20. 20. Южнокорейский Месси — Ли Сын У («Верона»)
  21. 21. Малазийский Месси — Фаиз Насир («Селангор»)
  22. 22. Нигерийский Месси — Станли Окоро (без клуба)
  23. 23. Тайский Месси — Чанатхип Сонгкрасин («Консадоле Саппоро»)
  24. 24. Южноафриканский Месси — Тебого Тлолане («Чиппа Юнайтед»).

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