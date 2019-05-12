Хосеп Гвардиола: Перед матчем с «Брайтоном» я сплю как младенец

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ.
«В следующем сезоне мы будем сильнее, я уверен в этом. «Ман Сити» будет лучше. Команда в нынешнем сезоне атакует намного лучше, чем в минувшем. При этом мы пропускаем не слишком много контратак. В целом, особенно в АПЛ, были последовательными, а в Лиге чемпионов чуть более уязвимы.
Перед матчем с «Брайтоном» я так счастлив, никаких нервов. Сплю как младенец. Лидерство – это мечта, это честь, я люблю это», - цитирует Гвардиолу Goal.com.
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