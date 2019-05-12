Дженнаро Гаттузо: Проблема «Милана» в этом году заключается в стабильности Футболисты «Милана» в матче 36-го тура Серии А во Флоренции обыграли местную «Фиорентину» со счетом 1:0.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча.

«После того, как «Аталанта» в матче с «Дженоа» повела 2:0, я выключил телевизор и попытался немного вздремнуть. Но это не сработало, поэтому я вместо этого принял душ.

Это команда с сильными и слабыми сторонами. Мы не воспользовались кучей шансов остаться в четверке. Нам нужно заматереть. У нас много молодых игроков, которые потеряли уверенность в ключевые моменты.

Если бы в начале сезона кто-то сказал нам, что мы будем идти вровень с «Ромой» и на четыре очка опережать «Лацио», никто бы не поверил. Проблема в том, что мы могли бы справиться лучше. Мы потеряли слишком много очков.

Наша проблема в этом году заключается в стабильности. Как только мы перестаем двигать мяч, создавать пространство для движения и передач, мы становимся статичными и бросаем играть.

Я думаю, что команда многое отдает, и жаль, что мы не смогли встряхнуть все в негативный отрезок», - приводит слова Гаттузо Football Italia.

После этого матча «Милан» с 62 очками расположился на пятом месте, а «Фиорентина» оказалась на десятом месте с 40 очками.

В следующем туре «Фиорентина» в гостях сыграет с «Пармой» 19 мая, а «Милан» в этот день примет «Фрозиноне».