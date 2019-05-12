«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом Лондонский клуб хочет продлить контракты с двумя нападающими.

По информации Daily Mail, «Арсенал» ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.

Отмечается, что «Арсенал» постарается избежать ситуации, которая произошла с полузащитником Аароном Рэмзи, который летом на правах свободного агента перейдет в «Ювентус».

В нынешнем сезоне Ляказетт в 48 матчах за «канониров» забил 19 мячей, Обамеянг в 49 играх отличился 29 раз.