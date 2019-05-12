Гвардиола запретил сотрудникам «Манчестер Сити» следить за матчем «Ливерпуля» Перед заключительным туром АПЛ «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил клубу отслеживать ход матча «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном».

«Запрет был очень четким. Он не хочет знать, как дела в матче у «Ливерпуля». Он просто хочет, чтобы все сосредоточились на своем выступлении и выиграли игру с «Брайтоном». Гвардиола был очень строг и сказал: «Мы не будем говорить о них».

Он очень уважает «Ливерпуль», но «Манчестер Сити» надо просто выиграть свой матч для чемпионства», - цитирует Гвардиолу The Sun.

Сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», а «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся в 17:00 мск.