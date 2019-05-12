Гвардиола запретил сотрудникам «Манчестер Сити» следить за матчем «Ливерпуля» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2019 10:05ФутболСметанникова Дарья

Гвардиола запретил сотрудникам «Манчестер Сити» следить за матчем «Ливерпуля»

Перед заключительным туром АПЛ «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил клубу отслеживать ход матча «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном».

«Запрет был очень четким. Он не хочет знать, как дела в матче у «Ливерпуля». Он просто хочет, чтобы все сосредоточились на своем выступлении и выиграли игру с «Брайтоном». Гвардиола был очень строг и сказал: «Мы не будем говорить о них».

Он очень уважает «Ливерпуль», но «Манчестер Сити» надо просто выиграть свой матч для чемпионства», - цитирует Гвардиолу The Sun.

Сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», а «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся в 17:00 мск.

11/05 22:25Хоккей
«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
12/05 08:57Хоккей
Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
12/05 09:01Футбол
«Ман Сити» или «Ливерпуль»? Гвардиола или Клопп? Кто станет чемпионом Англии?В 17.00 по московскому времени в воскресенье стартуют матчи заключительного тура АПЛ, после которых мы узнаем имя нового чемпиона Англии.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
10/05 15:13Хоккей
Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мираПризнаем: самые яркие вывески дня: Финляндия - Канада и Чехия - Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?
11/05 20:00Хоккей
В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы?Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».
11/05 07:07Хоккей
Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают)Наши сборная сегодня не играет, а но другие команды вовсю будут выяснять отношения. Мы рассказываем вам самое интересное о каждой паре.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
10/05 22:49Хоккей
А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцамиИ он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
11/05 23:56Хоккей
Финский вундеркинд творит что-то невероятное! Он забил три гола Словакии (видео)Второй день ЧМ получился горячим: Латвия обыграла Австрию, словаки дали очередной бой топ-сборной, а Каапо Какко оформил первый хет-трик чемпионата мира.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
11/05 00:00Футбол
Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
10/05 20:17Футбол
«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛПосле поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
Новости
10:12 Бокс Берчельт во второй раз победил Варгаса и защитил пояс WBC
10:05 Футбол Гвардиола запретил сотрудникам «Манчестер Сити» следить за матчем «Ливерпуля»
09:57 Футбол «Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом
09:51 Хоккей Артурс Кулда: С какими бы игроками не приехала сборная России, было бы трудно
09:47 ММА Петтис и Нэйт Диас проведут бой 17 августа в Анахайме
09:42 ММА Менеджер Нурмагомедова: Встреча с Сен-Пьером – бой мечты для Хабиба
09:34 Хоккей Главный тренер сборной Финляндии: Никто не знает, каковы границы потенциала Какко
09:31 Хоккей Милош Ржига: На матч с Россией Ягра заявлять не будем
09:23 Фигурное катание Трусова – об «Игре Престолов»: В фильме много лишних сцен
09:19 Футбол Дженнаро Гаттузо: Проблема «Милана» в этом году заключается в стабильности
09:06 Баскетбол «Лос-Анджелес Лейкерс» возглавит Вогел
08:43 Футбол Хосеп Гвардиола: Перед матчем с «Брайтоном» я сплю как младенец
08:34 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
08:19 Бокс Бой Коробова и Алима завершился вничью
08:06 ММА Андраде стала чемпионкой UFC, нокаутировав Намаюнас (видео)
07:45 Футбол Эрнесто Вальверде: Всегда чувствовал поддержку со стороны руководства «Барселоны»
07:32 Футбол Аленичев: Кто больше виноват в вылете «Енисея»? Надо сделать тщательный анализ
07:19 Футбол Адвокат: Кокорин не может отбыть наказание в хозяйственном отряде
07:08 Хоккей Иван Телегин: Нервов на трибуне тратится больше, чем на льду
07:01 Фехтование Софья Великая выиграла этап Кубка мира в Тунисе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика