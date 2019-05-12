Гвардиола запретил сотрудникам «Манчестер Сити» следить за матчем «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил клубу отслеживать ход матча «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном».
«Запрет был очень четким. Он не хочет знать, как дела в матче у «Ливерпуля». Он просто хочет, чтобы все сосредоточились на своем выступлении и выиграли игру с «Брайтоном». Гвардиола был очень строг и сказал: «Мы не будем говорить о них».
Он очень уважает «Ливерпуль», но «Манчестер Сити» надо просто выиграть свой матч для чемпионства», - цитирует Гвардиолу The Sun.
Сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», а «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся в 17:00 мск.
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