Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Атлетико» - Советский спорт
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12 мая 2019 10:26ФутболСметанникова Дарья

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Атлетико»

Бразильский футболист может играть в центре атаки и на фланге.

«ПСЖ» и «Атлетико» проявляют интерес к 22-летнему форварду «Эвертона» Ришарлисону. Об этом сообщает Mirror.

Клубы хотят переманить Ришарлисона более высокой зарплатой. На данный момент он получает 125 тысяч фунтов в неделю.

В лице Ришарлисона «ПСЖ» и «Атлетико» видят замену своим форвардам, которые могут уйти этим летом.

В нынешнем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 38 матчей, в которых забил 14 мячей. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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