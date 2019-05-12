Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Атлетико»

«ПСЖ» и «Атлетико» проявляют интерес к 22-летнему форварду «Эвертона» Ришарлисону. Об этом сообщает Mirror.
Клубы хотят переманить Ришарлисона более высокой зарплатой. На данный момент он получает 125 тысяч фунтов в неделю.
В лице Ришарлисона «ПСЖ» и «Атлетико» видят замену своим форвардам, которые могут уйти этим летом.
В нынешнем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 38 матчей, в которых забил 14 мячей. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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