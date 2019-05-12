Менди может перейти из «Лиона» в «Реал»

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Marca.
Руководство королевского клуба отправило в Лион двух представителей, которым предстоит начать переговоры по трансферу игрока.
Отмечается, что «Лион» планирует выручить за футболиста 45 млн евро.
Менди в нынешнем сезоне принял участив в 27 встречах чемпионата Франции, в которых оформил два гола и отдал одну голевую передачу.
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