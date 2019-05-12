Винченцо Монтелла: Игрокам «Фиорентины» не хватает уверенности в себе Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла прокомментировал результат матча 36-го тура итальянской серии А с «Миланом» (0:1).

«Сейчас нам не хватает уверенности в себе, чтобы играть все 90 минут, особенно при такой напряженной ситуации. При первых признаках проблем мы начинаем таять и терять все элементы, необходимые для игры в футбол. Команда испугалась, как будто мы ожидали, что соперник забьет. Мы потеряли уверенность.

Второй тайм был намного лучше, я почувствовал смелость, решительность, сосредоточенность. Думаю, улучшение неслучайно произошло после того, как фанаты вернулись на трибуны. Хочу, чтобы болельщики и команда были едины, особенно когда это необходимо.

Эти игроки намного талантливее, чем сейчас показывают на поле. Я думаю, что сегодня ничья была бы правильным результатом, но в этом сезоне нам недостает последнего усилия.

Было приятно увидеться с ребятами из «Милана», почти со всеми из них я работал. Я был рад увидеть и Гаттузо, мы с ним были хорошими друзьями. За последние несколько месяцев мы дали прессе много материала, чтобы разжечь сплетни и заполнить свои колонки, но мы все еще друзья», – приводит слова Монтеллы Sky Sport Italia.