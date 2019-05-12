Зинедин Зидан: Да, мне нравится Погба. Но я не единственный

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Да, мне нравится Погба. Но я не единственный, кому он нравится. Каждый тренер симпатизирует качественным игрокам. Поль — игрок «Манчестер Юнайтед», и я не стану говорить о трансферах», - цитирует Зидана Goal.com.
В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 46 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.
Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость Погба оценивается в 90 млн евро.
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