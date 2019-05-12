Абрамович и Усманов вошли в десятку богатейших людей Великобритании Три российских бизнесмена попали в топ-10 самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times.

Владелец «Челси» Роман Абрамович занял в списке самых богатых людей Великобритании девятое место. Российский бизнесмен улучшил позицию по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 13-й позиции на девятую.

Состояние Абрамовича оценивается в 11,221 млрд фунтов. За год оно выросло почти на 1,88 млрд фунтов.

Другой российский бизнесмен Алишер Усманов занимает восьмое место. В августе 2018 года миллиардер продал 30% акций лондонского «Арсенала». Состояние Усманова оценивается в 11,339 млрд фунтов.

Еще один россиянин, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман (10,9 млрд фунтов) занял 10-е место.

Первое место в рейтинге заняли индийские миллиардеры, братья Шри и Гопи Хиндуджа (22 млрд фунтов).