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12 мая 2019 12:36ФутболСметанникова Дарья

Буффон не собирается завершать карьеру

41-летний итальянский голкипер готов рассмотреть любые предложения.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если «ПСЖ» не продлит с ним контракт.

Соглашение 41-летнего голкипера с «ПСЖ» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне Буффон провел за парижан 24 матча.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен сделать предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Давида де Хеа. Тем не менее Буффон не планирует завершать карьеру и рассматривает несколько предложений от клубов.

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