Майк Фелан: Юнайтед израсходовал свою удачу

«Это очень важно, помогать своим футболистам. Именно с этого начинается успех, на мой взгляд, - сказал Фелан в интервью MUTV. – Нужно иметь хорошую группу людей, которая будет поддерживать игроков, именно это мы пытаемся развить и работаем над этим. Уле делает все, что в его силах, чтобы создать правильную структуру. У нас были взлеты и падения в этом сезоне, но все предвещает хорошее будущее.
За эти месяцы у нас была возможность оценить ситуацию. Мы великолепно стартовали. Игроки прекрасно отреагировали на смену тренера, провели отличную серию игр, от которой они получали удовольствие. Прежде они этого не испытывали.
Потом мы израсходовали свою удачу, и результаты немного выровнялись. Сейчас нам нужно собрать все элементы воедино, и посмотрим, к чему мы придем. Это дает нам представление о том, где мы хотим быть и к чему нам нужно готовиться. Мы начинаем с нуля и будем двигаться вверх, и, надеюсь, мы добьемся успеха.
Мы хотим творить историю. Хотим, чтобы наши молодые игроки прогрессировали и играли важную роль в клубе. Мы также хотим приобретать летом хороших исполнителей, ведь этот клуб действительно способен вдохновлять и выводить футболистов на новый уровень».
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