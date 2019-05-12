Джанлуиджи Доннарумма: «Милан» создан для Лиги чемпионов - Советский спорт
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12 мая 2019 13:20ФутболСпирин Дмитрий

Джанлуиджи Доннарумма: «Милан» создан для Лиги чемпионов

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над «Фиорентиной» в интервью итальянским СМИ.

«У нас был сложный период. Мы посмотрели друг другу в глаза, поняли, что должны выложиться на 110%. Мы хорошо тренировались, и это заметно. Сборы и конфликты? Это в прошлом, мы все решили. Команда едина и хочет сражаться за нашу цель.

Прошлый сезон помог мне вырасти, как и нынешний. Я чувствую себя более зрелым. Я увереннее в себе на поле, стараюсь помогать партнерам, повышая голос.

Лига чемпионов? Я надеюсь помочь клубу попасть в ЛЧ, он заслуживает там быть. «Милан» создан для Лиги чемпионов. Надеюсь, у нас получится», - рассказал Доннарумма.

«Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А.

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