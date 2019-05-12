Микаэль Брага: В ранге чемпиона «Зенит» будет еще опаснее - Советский спорт
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12 мая 2019 13:30ФутболСпирин Дмитрий

Микаэль Брага: В ранге чемпиона «Зенит» будет еще опаснее

Итальянский журналист Микаэль Брага поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА.

- По-моему, у «Зенита» хорошая мотивация. Матч с ЦСКА для питерцев домашний, и они постараются вновь порадовать своих болельщиков. Кроме того, зенитовцы хотят получить кубок чемпиона и золотые медали на мажорной ноте.

Возможно, это звучит как парадокс, но «Зенит» в ранге чемпиона наверняка стал ещё опаснее. Когда вопрос первого места оставался открыт, у питерцев не было спокойствия. А сейчас они могут играть свободно и спокойно, без волнения о результатах. Возможное отсутствие Дзюбы из-за травмы не будет иметь большого значения. По-моему, «Зенит» не проиграет ЦСКА, - цитирует Брагу «Евро-футбол.ру».

Матч «Зенит» - ЦСКА начнется 12 мая в 19:00 мск.

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