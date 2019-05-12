Гвардиола отказал «Ювентусу» ради желания выиграть с «Манчестер Сити» ЛЧ «Ювентус» и «Манчестер Сити» не смогли побороться за победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола мог возглавить «Ювентус» этим летом, но отказался от предложения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sunday Express.

48-летний испанский специалист объяснил свой отказ тем, что хочет отработать соглашение с «Манчестер Сити» до конца, так как планирует завоевать с клубом трофей Лиги чемпионов.

Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает летом 2021 года.

Отметим, что сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии, если обыграет «Брайтон» в заключительном туре АПЛ.