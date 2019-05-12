Гвардиола отказал «Ювентусу» ради желания выиграть с «Манчестер Сити» ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола мог возглавить «Ювентус» этим летом, но отказался от предложения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sunday Express.
48-летний испанский специалист объяснил свой отказ тем, что хочет отработать соглашение с «Манчестер Сити» до конца, так как планирует завоевать с клубом трофей Лиги чемпионов.
Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает летом 2021 года.
Отметим, что сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии, если обыграет «Брайтон» в заключительном туре АПЛ.
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