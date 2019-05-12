Виргил ван Дейк: Весь сезон в премьер-лиге получился выдающимся, горжусь наградой - Советский спорт
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12 мая 2019 14:55ФутболСпирин Дмитрий

Виргил ван Дейк: Весь сезон в премьер-лиге получился выдающимся, горжусь наградой

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге.

«Это большая честь, я очень горжусь. Без болельщиков и игроков «Ливерпуля» это было бы невозможно, поэтому я отдаю им должное.

Думаю, весь сезон в премьер-лиге получился выдающимся. Единственное, мы боремся с другой командой, которая довольно-таки хороша.

Полагаю, нейтральным болельщикам радостно наблюдать за гонкой за титул», – сказал ван Дейк.

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