Виргил ван Дейк: Весь сезон в премьер-лиге получился выдающимся, горжусь наградой Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге.

«Это большая честь, я очень горжусь. Без болельщиков и игроков «Ливерпуля» это было бы невозможно, поэтому я отдаю им должное.

Думаю, весь сезон в премьер-лиге получился выдающимся. Единственное, мы боремся с другой командой, которая довольно-таки хороша.

Полагаю, нейтральным болельщикам радостно наблюдать за гонкой за титул», – сказал ван Дейк.

Перед заключительным туром АПЛ «Ливерпуль» сохраняет шансы на чемпионское звание.