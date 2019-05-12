Виргил ван Дейк: Весь сезон в премьер-лиге получился выдающимся, горжусь наградой

«Это большая честь, я очень горжусь. Без болельщиков и игроков «Ливерпуля» это было бы невозможно, поэтому я отдаю им должное.
Думаю, весь сезон в премьер-лиге получился выдающимся. Единственное, мы боремся с другой командой, которая довольно-таки хороша.
Полагаю, нейтральным болельщикам радостно наблюдать за гонкой за титул», – сказал ван Дейк.
Перед заключительным туром АПЛ «Ливерпуль» сохраняет шансы на чемпионское звание.
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