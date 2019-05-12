Погба получает 50 000 фунтов за каждый гол Погба заработал миллион фунтов бонусами.

Английский таблоид The Sun узнал размер бонусов некоторых игроков «Манчестер Юнайтед».

Так чилийский форвард Алексис Санчес получает 75 000 фунтов за каждый гол и 25 000 за результативную передачу. В нынешнем сезоне на счету нападающего только два гола и четыре ассиста. Таким образом он заработал 250 000 фунтов — половину своей недельной зарплаты.

Полю Погба платят 50 000 за забитый мяч и 20 000 за каждый голевой пас. На счету француза 16 мячей и 10 голевых передач за клуб. Он заработал миллион фунтов.