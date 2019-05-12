Экс-игрок «Анжи» вошел в список самых богатых спортсменов Британии

Sunday Times составил список самых богатых людей Великобритании. В него вошли 17 спортсменов. Самый обеспеченный из них — гольфист Рори Макилрой с состоянием 138 миллионов фунтов.
Второе место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Гарету Бэйлу (94 миллиона). Замыкает тройку лучших форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (58 миллионов).
Также в топ-10 попали футболисты Месут Озил, Эден Азар, Алексис Санчес, Поль Погба и Виллиан, который известен по выступлениям в «Анжи».
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