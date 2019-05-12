«Торино» впервые за 25 лет набрал 60 очков в серии А

Команда Вальтера Маццарри после этой победы набрала 60 очков в текущем сезоне.
Это рекордный результат для «Торино» в серии А со времени внедрения правила 3 очков за победу в 1994 году.
Команда занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
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