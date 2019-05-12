Яя Туре: Я продолжу играть - Советский спорт
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12 мая 2019 17:01ФутболКоноплев Александр

Яя Туре: Я продолжу играть

Яя Туре не собирается уходить из футбола.

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры. Ранее об уходе ивуарийца из футбола сообщил его агент Дмитрий Селюк.

— Уйти на пенсию? Ни за что! Я продолжу играть. Было много слухов, пришло время прояснить ситуацию. Когда я решу закончить, то сделаю официальное заявление. Никто не будет говорить от моего имени, — передает слова Туре calciomercato.com.

35-летний хавбек находится в статусе свободного агента с декабря 2018 года. Его последним клубом был пирейский «Олимпиакос».

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