Джеко может стать игроком «Интера»

В последние дни интерес к игроку обозначил «ПСЖ», его представители контактировали с 33-летним форвардом.
Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, миланский «Интер» остается лидером в борьбе за Джеко.
До 2016 года Эдин Джеко играл в АПЛ за «Манчестер Сити».
В текущем сезоне серии А Джеко забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.
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