Джеко может стать игроком «Интера» - Советский спорт
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12 мая 2019 17:45ФутболСпирин Дмитрий

Джеко может стать игроком «Интера»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко летом может сменить клуб.

В последние дни интерес к игроку обозначил «ПСЖ», его представители контактировали с 33-летним форвардом.

Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, миланский «Интер» остается лидером в борьбе за Джеко.

До 2016 года Эдин Джеко играл в АПЛ за «Манчестер Сити».

В текущем сезоне серии А Джеко забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.

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