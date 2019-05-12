В Англии нашли двойника Юргена Клоппа (фото) Клоппу и его двойнику по 51 году.

Английский бармен Ник Уилкинсон стал популярен в соцсетях из-за своей схожести с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Для большей схожести Ник купил тренировочный костюм «красных» и очки, как у немецкого специалиста.

— Я всего лишь бармен, но иногда я чувствую себя знаменитостью. Каждый день ко мне подходят люди и просят совместное фото, потому что я похож на Юргена. Я не отказываю, — сказал Уилкинсон в интервью The Sun.