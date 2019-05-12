«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и стал шестикратным чемпионом Англии

В составе хозяев поля голом отметился Гленн Мюррей (27-я минута). У гостей точными ударами отличились Серхио Агуэро (28), Эмерик Лапорт (38), Рияд Марез (63) и Илкай Гюндоган (72).
Таким образом, «Манчестер Сити», набрав 98 очков, стал чемпионом Англии. Для «горожан» этот титул стал шестым в истории команды, ранее команда добивалась успехов в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, а также 2017/18.
Серебряные медали английской премьер-лиги завоевал «Ливерпуль», уступивший всего одно очко «Манчестер Сити» в итоговой турнирной таблице АПЛ.
Тройку лучших команд замкнул «Челси», набравший по итогам чемпионата 72 очка.
Чемпионат Англии
38-й тур
«Брайтон» – «Манчестер Сити» – 1:4 (1:2)
Голы: Мюррей. 27 – Агуэро, 28; Лапорт, 38; Марез, 63; Гюндоган, 72
«Брайтон»: Райан, Данк, Бернардо, Даффи, Сальтор, Кайяль, Кнокерт, Гросс, Биссума, Джаханбахш (Локадия, 67), Мюррей (Андоне, 68)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Уокер, Компани, Зинченко, Сильва, Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро