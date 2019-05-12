«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», но стал вторым в чемпионате Англии

В составе мерсисайдцев дублем отметился Садьо Мане (17-я и 82 минуты).
После этой игры «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял по итогам чемпионата второе место в английской премьер-лиге, уступив всего одно очко «Манчестер Сити», ставшему чемпионом Англии.
Добавим, что третье место в чемпионате завоевал «Челси», который в заключительном туре в гостях сыграл вничью с «Лестером» (0:0).
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