«Челси» сыграл вничью с «Лестером» и занял третье место в чемпионате Англии

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» и завершился со счетом 0:0.
Таким образом, по итогам чемпионата «Челси» набрал 72 очка и занял третье место в английской премьер-лиге.
Добавим, что чемпионом страны стал «Манчестер Сити» в заключительном туре обыгравший «Брайтон» (4:1), второе место в итоговой турнирной таблице занял «Ливерпуль», уступивший горожанам» одно очко.
Чемпионат Англии
38-й тур
«Лестер» – «Челси» - 0:0 (0:0)
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Ндиди (Окадзаки, 66), Тилеманс, Чоудури, Олбрайтон (Симпсон, 76), Мэддисон (Барнс, 84), Варди.
«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Алонсо, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 76), Жоржиньо, Виллиан (Азар, 69), Лофтус-Чик, Педро, Игуаин (Жиру, 84).
Предупреждение: Жоржиньо (30).