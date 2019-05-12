«Челси» сыграл вничью с «Лестером» и занял третье место в чемпионате Англии - Советский спорт
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12 мая 2019 18:54Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» и занял третье место в чемпионате Англии

Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Лестером» в гостевом матче заключительного тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» и завершился со счетом 0:0.

Таким образом, по итогам чемпионата «Челси» набрал 72 очка и занял третье место в английской премьер-лиге.

Добавим, что чемпионом страны стал «Манчестер Сити» в заключительном туре обыгравший «Брайтон» (4:1), второе место в итоговой турнирной таблице занял «Ливерпуль», уступивший горожанам» одно очко.

Чемпионат Англии
38-й тур

«Лестер» – «Челси» - 0:0 (0:0)

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Ндиди (Окадзаки, 66), Тилеманс, Чоудури, Олбрайтон (Симпсон, 76), Мэддисон (Барнс, 84), Варди.

«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Алонсо, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 76), Жоржиньо, Виллиан (Азар, 69), Лофтус-Чик, Педро, Игуаин (Жиру, 84).

Предупреждение: Жоржиньо (30).

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