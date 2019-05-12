Определились все участники еврокубков от Англии на следующий сезон

Второе место в итоговой турнирной таблице занял «Ливерпуль», на третьей строчке финишировал «Челси».
Таким образом, итогам чемпионата в Лиге чемпионов на следующий сезон от Англии выступят «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси». В Лиге Европе сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Премьер-лигу по итогам сезона покинули «Кардифф Сити», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун», в сильнейшей лиги Англии их заменят «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед», третья команда определится в матчах плей-офф, участниками которого являются «Лидс», «Дерби Каунти», «Вест Бромвич» и «Астон Вилла».
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