Определились все участники еврокубков от Англии на следующий сезон В воскресенье, 12 мая, состоялся заключительный тур чемпионата Англии, по результатам которого «Манчестер Сити» стал шестикратным чемпионом страны.

Второе место в итоговой турнирной таблице занял «Ливерпуль», на третьей строчке финишировал «Челси».

Таким образом, итогам чемпионата в Лиге чемпионов на следующий сезон от Англии выступят «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси». В Лиге Европе сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Премьер-лигу по итогам сезона покинули «Кардифф Сити», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун», в сильнейшей лиги Англии их заменят «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед», третья команда определится в матчах плей-офф, участниками которого являются «Лидс», «Дерби Каунти», «Вест Бромвич» и «Астон Вилла».